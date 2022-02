An der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule finden die Anmeldungen für die 6. Klassen der 5-stufigen und für die 7. Klassen der 4-stufigen Wirtschaftsschule ab 21. Februar von 7.30 bis 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) im Zimmer 114 statt. Anmelden können sich Schüler der 5./6./7. Klassen der Mittelschule. Aufgenommen werden Schüler , die in Deutsch, Mathematik und Englisch einen Notendurchschnitt von maximal 2,66 haben oder sich erfolgreich dem Probeunterricht unterziehen. Schüler , die in höhere Jahrgangsstufen eintreten oder vom Gymnasium überwechseln wollen, haben bis 5. August Gelegenheit zur Anmeldung. Schüler haben einen Anspruch auf kostenfreie Beförderung, wenn sie weiter als drei Kilometer von der Wirtschaftsschule entfernt wohnen. Den entsprechenden Antrag kann man auf www.wirtschaftsschule-bamberg.de ausfüllen, ausdrucken und unterschrieben zur Anmeldung mitbringen. Weiter Infos unter Tel. 0951/9146100. red