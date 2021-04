Drei Mitbewohner der Anker-Einrichtung hat ein 26-jähriger Marokkaner bei einer Auseinandersetzung verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Flüchtlingsunterkunft bereits am vergangenen Donnerstagmorgen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter .

Gegen 4.30 Uhr betrat der Mann in der Unterkunft im Erlenweg heimlich die Wohnung eines 43-Jährigen aus Aserbaidschan. Der 26-Jährige wurde bemerkt und des Diebstahls verdächtigt. Als der 43-Jährige und zwei weitere hinzugekommene Bewohner der Aufnahmeeinrichtung den Sicherheitsdienst verständigen wollten, führte der Tatverdächtige unvermittelt mehrere Stichbewegungen in Richtung der Anwesenden aus. Hierfür benutzte er eine Nagelschere sowie vermutlich einen weiteren spitzen Gegenstand. Die drei Kontrahenten des Marokkaners erlitten Stichverletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer selbst blieb unverletzt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen entdeckten die Beamten mehrere Scheine Falschgeld . Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft . red