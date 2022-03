Aus einer ganzen Reihe von Anfragen beim Landratsamt wird deutlich, dass Menschen auch in der Region Bamberg durch den Ukrainekrieg eine Gefährdung durch atomare Strahlung befürchten. In den meisten Fällen ist dieses Thema mit der Frage nach der Verfügbarkeit von Jobtabletten verbunden, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt.

Das Landratsamt Bamberg als Katastrophenschutzbehörde informiert in diesem Zusammenhang darüber, dass das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die Umweltradioaktivität beobachtet.

BMUV und BfS rechnen zum einen aufgrund der Entfernung zur Ukraine nicht damit, dass eine Einnahme von Jodtabletten erforderlich werden könnte, heißt es.

Zum anderen sei die Versorgung mit Jodtabletten gesichert. Ministerium und Bundesamt haben nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl knapp 190 Millionen Jodtabletten dezentral bevorratet. Falls es entgegen der Annahme von BMUV und BfS dennoch zu einem Eintrag von radioaktivem Jod in die Luft kommen sollte, werden die bevorrateten Jodtabletten in den betroffenen Gebieten durch die Katastrophenschutzbehörden an Personen unter 45 Jahre verteilt.

Für Ältere abzuraten

Über 45-Jährige sollten aber nach Meinung der Experten der Strahlenschutzkommission von einer Einnahme von Jodtabletten absehen. Mit steigendem Alter würden häufiger Stoffwechselstörungen der Schilddrüse auftreten. Eine solche sogenannte funktionelle Autonomie erhöhe die Gefahr von Nebenwirkungen einer Jodblockade.

Zudem nehme mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit stark ab, an durch ionisierende Strahlung verursachtem Schilddrüsenkrebs zu erkranken. red