Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ in Kemmern begann der katholische Männerverein „St. Wendelin“ seine Jahreshauptversammlung.

Der ehemalige Präses des Vereins Pfarrer Valentin Tempel zelebrierte die feierliche Messe.

Vor dem Segen wurde dem Pfarrer Valentin Tempel für sein 25-jähriges Wirken im Verein und für die stets harmonische und gute Zusammenarbeit gedankt.

In der anschließenden Jahreshauptversammlung begrüßte der erste Vorsitzende Ekkehard Engelmann die beiden Bürgermeister Rüdiger Gerst und Volker Pflaum sowie das neue Mitglied Gerhard Kraus.

Coronabedingt fielen die letzten Jahreshauptversammlungen aus und die Neuwahlen mussten verschoben werden. Die neue Wahlperiode wurde von der Versammlung, einstimmig auf 2023 bis 2025 festgesetzt. Ekkehard Engelmann gab seinen Bericht über die Veranstaltungen der vergangenen Jahre ab.

Wallfahrten nach Vierzehnheiligen, Gottesdienste auf dem Veitsberg, Prozessionen zur Marien-Grotte in Kemmern , Freundschaftstreffen mit dem Patenverein Casino Altenkunstadt, die Teilnahme am 150-jährigen Bestehen des Patenvereins Hallstadt und die Adventsfeiern konnten trotz Corona durchgeführt werden.

Durch 11 verstorbene Mitglieder und nur einen Eintritt sank die Mitgliederzahl auf 67. Die Werbung neuer Mitglieder steht ganz oben auf der Agenda.

Ehrung und Wahlen

Kassier Andreas Görtler konnte in seiner Kasse ein leichtes Plus verzeichnen. Engelmann dankte ihm für seine nicht alltägliche, 50-jährige Tätigkeit als Kassier, die er am 26. November 1972 übernommen hat, und überreichte ihm ein Präsent. Bei den Wahlen, die die beiden Bürgermeister Rüdiger Gerst und Volker Pflaum zusammen mit Siegfried Brehm durchführten, wurden zum Ersten beziehungsweise Zweiten Vorsitzenden Ekkehard Engelmann und Richard Fuchs gewählt.

Des Weiteren wurden Schriftführer Uwe Altenbach und Kassier Andreas Görtler wiedergewählt. Dieter und Peter Dinkel, Gerhard Dorsch, Hubert Fuchs , Georg Görtler, Joseph und Roland Haderlein sind die Beisitzer. Zu Kassenprüfern gewählt wurden Uli Brehm und Günther Haderlein.

Neben den überörtlichen Terminen werden vom Männerverein in Kemmern folgende Veranstaltungen 2023 organisiert: Gang zur Mariengrotte, Brauereibesichtigung, Treffen mit dem Patenverein Altenkunstadt, Wendelinifeier und die Adventsfeier . jm