Die Gemeinde Oberhaid erfreut sich als Wohn- und Lebensmittelpunkt für immer mehr Familien großer Beliebtheit. Im gleichen Maße steigt seit Jahren der Bedarf an Kindergartenplätzen, dem die Gemeinde mit Bürgermeister Carsten Joneitis zügig nachkommt. So wurde vor vier Jahren mit dem Anbau von zwei Krippenräumen an die Kindertagesstätte Regenbogen begonnen. Nun ist das Werk vollbracht und der Gemeinderat konnte sich im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung von der gelungenen Erweiterung überzeugen.

Überglücklich und auch ein wenig stolz präsentierte Gruppenleiterin Jenny Weis die beiden neuen Krippenräume, die für jeweils zwölf Kinder ausgelegt sind.

Eine Million Euro Förderung

Offiziell eingeweiht wird das Vorzeigeprojekt am 22. April. Dann sollen auch die Außenspielflächen und die Außenanlagen fertiggestellt sein.

Stolze 2,1 Millionen Euro hat die Gemeinde investiert, rund eine Million Euro fließen als Fördermittel zurück. Verschönert wird der Spielplatz auch durch ein neues Kombispielgerät. Katja Pickel vom Kindergartenteam stellte die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten vor, die mit einem Wasserlauf und einer Matschanlage den Kindergartenkindern eine ungetrübte Spielqualität bieten wird. Für das neue Spielgerät wurden 30.000 Euro veranschlagt, der Gemeinderat stimmte einstimmig zu.