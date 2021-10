Treppendorf Am Samstagabend kam ein Audifahrer auf der Kreisstraße zwischen Treppendorf und Oberköst nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Graben. Dabei wurde der 58-Jährige, der unter starkem Alkoholeinfluss stand, leicht verletzt. An seinem Sportwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 60 000 Euro. Foto: News5/Merzbach