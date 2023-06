Vor kurzem hat auf dem Rathausplatz der Spatenstich zur naturnahen Platzgestaltung des Rathaus- und Mühlenvorplatzes stattgefunden. Die Umgestaltung des Rathaus- und Mühlenplatzes wird laut Pressemitteilung der Gemeinde zu einer nachhaltigen und klimaschonenden Entwicklung beitragen und die Entstehung einer neuen grünen Lunge ermöglichen. Dabei geht es um die Entsiegelung von Flächen zur Förderung der Biodiversität sowie um die ökologische Aufwertung der beiden Plätze, die dann für mehr Aufenthaltsqualität sorgen sollen. Es ist ebenfalls eine Aufweitung des Mühlbachs mit der Neuanlegung eines Getreidegartens oberhalb der Alten Mühle vorgesehen.

Das Projekt wird als Teil des Bundesprogrammes „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen , der Landesbaudirektion Bayern und dem Staatlichen Bauamt Bamberg umgesetzt. Die Gemeinde Oberhaid wird zudem vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung Berlin mit 90 Prozent der gesamten Investitionskosten von 1,2 Millionen Euro gefördert.

Sieben Monate Bauzeit

Bürgermeister Carsten Joneitis zeigte sich erfreut, dass sich der Bund an den Herstellungs- und Umgestaltungskosten massiv beteiligt. Ohne diese Bundesförderung wäre man finanziell nicht in der Lage, dieses Projekt zu stemmen, sagte er. Zwei Jahre habe die Antragstellung bis hin zur Förderbewilligung in Anspruch genommen. Die Bauzeit betrage etwa sieben Monate. red