Am Sonntag, 13. Juni, lädt der ADFC zur kostenlosen Anfänger-Mountainbike-Tour „Natur pur Altmain“ an. Start ist um 10 Uhr am Bahnhof Ebelsbach-Eltmann. Die einfache flache Strecke ist etwa 33 Kilometer lang. Optional wird gegen 14 Uhr in einem Biergarten in Gleisenau eingekehrt. Um Anmeldungen bei Tourenleiter Alexander Kuhla, Tel. 09522/7097067, oder unter https://touren-termine.adfc.de wird gebeten. red