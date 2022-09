Am Samstag, den 17. September, öffnet die Kompostieranlage der Stadt Bamberg ihre Tore und bietet spannende Einblicke, warum Mülltrennung sinnvoll und lupenreiner Biomüll besonders wertvoll ist. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.

Kunststoffe in der Biotonne bedeutet auch Kunststoffe im Kompost – und das ist alles andere als umweltfreundlich.

Seit einigen Monaten werden in der Stadt Bamberg die Biotonnen auf Fremdstoffe hin kontrolliert, da diese Fehlwürfe auf der Kompostierungsanlage mit hohem Aufwand aussortiert werden müssen.

Wie genau das funktioniert und wie 100 Prozent recycelter Biomüll fossile Brennstoffe ersetzen kann, das erfahren Bürgerinnen und Bürger an dem Tag der offenen Tür zwischen 10 und 15 Uhr in der Rheinstraße 4b in Bamberg .

Es werden auch Führungen stattfinden. Start ist jeweils um 10, 12 und 14 Uhr. Die Besucher erwarten neben vielen Informationen auch ein Quiz rund um die Kompostierung sowie eine kostenfreie Ausgabe kleiner Mengen an Kompost- bzw. Gartenerde. red