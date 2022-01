Szenische Lesung, unterhaltsame Show, erste Entwürfe oder aufwendige Song-Abende – in diesem Format präsentieren die Schauspielenden und Assistierenden des E.T.A.-Hoffmann-Theaters zwischen den Proben, was ihnen unter den Nägeln brennt. Jedes „Nachspiel“ ist anders und neu. Thema der nächsten Ausgabe am Samstag, 15. Januar, um 21.15 Uhr, ist „Alles auf Anfang“.

Bühne. Auftritt. Anfangen. Aber was heißt das eigentlich? Was ist ein Auftritt? Wie fangen wir an? Und wie endet das Ganze eigentlich? In dieser Folge erforschen Mitglieder des Ensembles, was ein guter Auftritt braucht. Sie begeben sich auf die Suche nach musikalischen Anfängen, dialogischen Auftakten und monologischen Eröffnungen. Karten gibt es an der Theaterkasse und auf www.theater.bamberg.de. red