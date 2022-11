Paket einfach mitgenommen

Am Samstag, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein vor die Haustür geliefertes Paket in der Kunigundenstraße. Der Lieferdienst stellte das Paket im Bereich des Hauseingangs ab. Das Paket hatte einen Wert von 50,- Euro. Wem ist in der Kunigundenstraße eine Person mit einem Paket aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 entgegen.

Fahrrad während der

Schulzeit gestohlen

Ein Fahrrad im Wert von 350 Euro entwendete ein Unbekannter am Montag während der Schulzeit vom Fahrradständer im Bereich der Schule in der Königshofstraße. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein orangenes und graues Jugendfahrrad der Marke Rockrider. Hinweise erbittet auch hier die Landkreispolizei.

Zur Klärung eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Zur Unfallzeit war auf der Staatsstraße 2190 von Bamberg in Richtung Lichteneiche ein 53-jähriger Ford-Transit-Fahrer unterwegs. Aus der entgegengesetzten Richtung kommend bog ein 28-jähriger Ford-Ranger-Fahrer nach links ab, um über die AS Memmelsdorf auf die A 73 auffahren zu können. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten gaben bei der polizeilichen Befragung an der Unfallstelle an, dass die jeweiligen Ampeln grün anzeigten. Mit leichten Verletzungen musste der 53-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Schaden wird laut Polizei insgesamt auf ca. 42.000 Euro geschätzt.