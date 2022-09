Am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr stellen Volker Klüpfel und Michael Kobr im Hegelsaal Bamberg ihren neuesten Kluftinger-Krimi „Affenhitze“ vor. Die beiden Bestseller-Autoren, deren Bücher sechs Millionen Mal verkauft wurden, werden wieder eine Lesung der besonderen Art bieten, bei der der Spaß nicht zu kurz kommt.

Was erwartet die Fans des unverwechselbaren Kommissar Kluftinger in dem neuen Buch? Professor Brunner, der vor einiger Zeit das berühmte Skelett des Urzeitaffen „Udo“ in der Tongrube ausgegraben hat, wurde nun selber verscharrt unter einem Schaufelbagger gefunden. Kluftinger hat keine Wahl: Er muss trotz der Affenhitze draußen in der Tongrube ermitteln.

Der genannte Wissenschaftler, der mit seinem Fund beweisen wollte, dass die Wiege der Menschheit im Allgäu liegt, hatte viele Feinde. Kluftinger hat deshalb gleich mehrere Verdächtige im Visier, darunter die Mitglieder einer obskuren Sekte.

Karten gibt es jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, sowie online unter eventim.de. red