Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC ) Kreisverband Bamberg begrüßt grundsätzlich die geplanten städtischen Maßnahmen zur Aufwertung der Fußgängerzone an der Ecke Lange Straße/Grüner Markt. Allerdings betont der ADFC auch, dass eine Reduktion der Fahrradbügel von aktuell 22 (= 44 Radabstellplätze) auf dann nur noch acht ein Schritt in die absolut falsche Richtung sei.

Stadt ist in der Pflicht

Laut Mitteilung des Fahrradverbandes wächst der Radverkehrsanteil in Bamberg seit Jahren kontinuierlich, was auch politischen Zielvorstellungen entspricht. „Mit steigendem Radverkehrsanteil steigt auch der Bedarf an sicheren Abstellplätzen, und wenn man nicht will, dass die Fahrräder einfach wild vor umliegenden Schaufenstern oder auf Gehwegen abgestellt werden, ist die Stadt in der Pflicht, entsprechenden Ersatz zu schaffen“, so Elke Pappenscheller. „Neue Fahrradbügel in der Jesuitenstraße sind dabei ein reines Feigenblatt, weil der Ersatz in unmittelbarer Umgebung geschaffen werden müsste, um die Behinderung anderer Menschen durch wild abgestellte Fahrräder zu vermeiden.“

Der ADFC sieht in der Schaffung von nahen Ersatzstellflächen in der Langen Straße eine Chance, noch einen Interessensausgleich herzustellen.