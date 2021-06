Die LBV-Umweltstation Fuchsenwiese lädt mit dem Naturland-Biobauernhof Brehm zu einer Besichtigung von Ackerflächen am Dienstag, 6. Juli, ein. Die ökologisch bewirtschafteten Äcker bei Königsfeld beherbergen eine reiche Ackerwildkrautflur mit sehr selten gewordenen Pflanzen wie dem Sommer-Adonisröschen oder der Ackerhaftdolde. Auch Feldlerche und Rebhuhn kann der aufmerksame Wanderer hier beobachten. Beim Besuch verschiedener Bioflächen wird darüber diskutiert, wie die Steigerung der Artenvielfalt in den Betriebsablauf integriert werden kann. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Naturland-Biobauernhof Brehm, Poxdorf bei Königsfeld. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung via E-Mail an bamberg@lbv.de oder per Telefon (0951/32626) erforderlich. red