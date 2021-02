Weil er während der Fahrt Einstellungen am Multifunktionsdisplay seines Kleintransportes vornahm, war der 61-jährige Fahrer am späten Donnerstagabend auf der A 73, Richtung Süden, derart abgelenkt, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Ausfahrtsbereich der Autobahnausfahrt Buttenheim Leitpfosten und Verkehrsschilder überrollte, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Sachschaden an Verkehrseinrichtungen und Fahrzeug summiert sich laut Polizei auf rund 10 000 Euro. red