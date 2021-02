Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A 3 ist die Unterführung der Staatsstraße St 2763 von Freitag, 12. Februar, bis Sonntag, 14. Februar, komplett gesperrt. Grund ist der Einbau einer Unterstützkonstruktion der Unterführung. Die Umleitung während der Vollsperrung der Staatsstraße 2763 soll ab Höchstadt über Etzelskirchen, Pommersfelden, Steppach, Stolzeroth nach Mühlhausen verlaufen. Um die Kellerberganlage in Höchstadt zu schützen, ist in diesem Zeitraum auch die Autobahnabfahrt Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg während der Bauarbeiten an der Unterführung gesperrt. Aufgrund der Sperrung der Abfahrt muss die Bedarfsumleitung "U 11" zwischen der Ausfahrt Schlüsselfeld und der Ausfahrt Höchstadt-Nord verlegt werden. Die Umleitung führt über AS Schlüsselfeld St 2260 - Wacheroth - St 2260 - Mühlhausen - St 2260 - Stolzenroth - St 2260 - Steppach - St 2263 - Pommersfelden - St 2263 - St 2286 - B 505 - A 3. Im Anschluss wird ab Montag, 15. Februar bis voraussichtlich Ende des Jahres die Unterführung auf eine Fahrspur verengt. Eine Lichtsignalanlage regelt dann den Verkehr.

VGN-Linie 207 betroffen

Aufgrund der Sperrung verkehrt die VGN-Linie 207 in der Zeit vom 12. bis 14. Februar ausschließlich als Bedarfsverkehr. Das heißt, alle Fahrten der Linie 207 werden als sogenannte "Rufbusse" angeboten. Fahrtwünsche sind mindestens eine Stunde vor Abfahrt telefonisch beim Verkehrsunternehmen unter 09193/635812 in der Zeit von 6 bis 20 Uhr anzumelden. red