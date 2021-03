Im Müllheizkraftwerk Bamberg können wegen unabdingbaren Wartungsarbeiten an der Fahrzeugwaage am kommenden Montag, 22. März, ab 12 Uhr keine Anlieferungen erfolgen. Ferner weist die Stadt darauf hin, dass das Müllheizkraftwerk Bamberg am Ostersamstag, 3. April, für Anlieferungen ebenfalls geschlossen ist. red