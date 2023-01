Bei der Benefizgala im Kulturboden wurden 8500 Euro für einen guten Zweck gesammelt. Sieben Bands sorgten bei der Veranstaltung im Kulturboden in Hallstadt für eine ausgelassene Stimmung.

Die Veranstalter der Gala waren der Wirtschaftsclub Bamberg und der Veranstaltungsservice Bamberg , unterstützt durch das Stadtmarketing Bamberg und Radio Bamberg . Moderiert wurde der Abend von Thomas Ötinger, Biersommelier und Gesellschafter der marcapo GmbH in Ebern.

Laut Pressemitteilung zeigte sich der Erfolg der Veranstaltung auch an der hohen Spendensumme. Der Erlös des Abends von 8500 Euro aus Eintrittsgeldern, Spenden und der Tombola ging aufgeteilt an das Projekt GinaS vom Förderkreis goolkids mit 2500 Euro an den Kinder- und Jugendhospizdienst des Hospizvereins gingen ebenfalls 2500 Euro an den „Hand in Hand“ Förderverein der Lebenshilfe flossen 2500 Euro und an die Bertold-Scharfenberg-Schule der Lebenshilfe wurden 1000 Euro übergeben. So haben die 400 Besucher der Benefizgala viel Gutes für die vier sozialen Einrichtungen ermöglicht.

Gut kam auch die Tombola mit 400 Preisen an. Jedes Los garantierte einen Gewinn. Neben vielen kleinen Preisen gab es von Segelfluggutscheinen über Eintritte für Schwimmbäder, Gitarren, Veranstaltungstickets bis hin zu zwei Übernachtungen in den Fünf- Sterne-Fichtelchalets in Bischofsgrün zu gewinnen.

Die sieben Künstler von „Heaven Unplugged“, „Stefanie Schubert“, „Rickbop & The Hurricanes“, „Suzan Baker“, „Tony Bullock“, „Pink Champagne“ und „Lucky and the Heartbreakers“ konnten vom Veranstaltungsservice Bamberg engagiert werden. red