Blechschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße ereignete. Zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr offensichtlich ein 57-jähriger Golf-Fahrer, weshalb er gegen das entgegenkommende Auto eines 23-Jährigen prallte. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. pol