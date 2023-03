Die „Siebener“ aus dem gesamten Landkreis Bamberg haben sich zum Feldgeschworenen-Tag in Burgebrach versammelt. In der Steigerwaldhalle wurde Ende vergangenen Jahres ein neuer Vorstand gewählt, da der Vorsitzende Josef Zenk wie auch dessen Stellvertreter Georg Giehl für das Amt nicht mehr zur Verfügung standen.

Ehrung für Ehrenamtliche

Im Rahmen der Veranstaltung wurden siebzig Feldgeschworene für ihre jahrzehntelange Tätigkeit in diesem Ehrenamt von Landrat Johann Kalb ausgezeichnet. Eingeleitet wurde der Tag durch einen ökumenischen Gottesdienst in der Steigerwaldhalle. Die Kollekte aus diesem Gottesdienst wurde damals für wohltätige Zwecke gesammelt. Jetzt übergaben die Feldgeschworenen eine Spende von 500 Euro an die Burgebracher Tafel Sankt Vitus. Die Vorsitzende der Tafel, Debrah Neser, und ihre Stellvertreterin Petra Seuling freuten sich sehr über die finanzielle Unterstützung. Gerade in der aktuell sehr schwierigen Zeit mit gestiegenen Preisen und immer mehr bedürftigen Menschen sei die Arbeit der Tafel unentbehrlich, so die beiden Vorsitzenden.

Evi Seeger