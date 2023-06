Ihr 50. Ehejubiläum haben Margite und Otto Winkler aus Memmelsdorf im Kreise ihrer Familie und Freunde gefeiert. Die 67-Jährige und der 73-Jährige lernten sich in der sogenannten „Ranch“, einer ehemaligen Gaststätte in Memmelsdorf , kennen und lieben.

Eine gemeinsame Leidenschaft

Die Liebe zur Musik verband die beiden schon damals.

Der in Bamberg geborene Jubilar Otto Winkler spielt Kontrabass, engagierte sich früher in Lohnhof, wo er aufwuchs, im Schützenverein und geht gerne Angeln. Ehefrau Margite, in Memmelsdorf aufgewachsen, hört gerne Musik und kümmert sich um den Haushalt. Seit Beginn der Rentenphase genießen die gelernte Hotelfachfrau und der gelernte KFZ-Mechaniker die gemeinsame Zeit mit ihren beiden Söhnen und deren Familien (drei Enkelsöhne und eine Enkeltochter) in ihrem aufwendig gepflegten Garten in Memmelsdorf . Zum Gratulieren an dem Ehrentag des Ehepaares kam Memmelsdorfs Bürgermeister Gerd Schneider und überbrachte die Glückwünsche im Namen der Gemeinde und des Gemeinderates. red