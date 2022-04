Die Feier der Erstkommunion in den Lichtenfelser Pfarreien fand zweigeteilt am Samstag und am Weißen Sonntag jeweils in der großräumigen Pfarrkirche Heilige Familie statt. Am Samstag führte Stadtpfarrer Roland Neher 25 Mädchen und Jungen erstmals zum Tisch des Herrn und am Sonntag feierten 20 Jugendliche mit Pfarrer George Thottankara ihre Erstkommunion .

Da Kommunion Gemeinschaft bedeutet, wolle man mit der Feier ein entsprechendes Zeichen setzen und auf die Verbindung mit Jesus eingehen, unterstrich der Pastoralreferent Clemens Grünbeck. Er verwies auf ein großes Plakat, auf dem ein Rad abgebildet war und die 45 Kommunionkinder mit ihren Fotos gleichsam die Speichen bildeten. Das Rad sei wichtig in unserem Leben, denn ohne Räder würden keine Autos und keine Maschinen laufen, so der Geistliche. Das Rad sei aber auch ein schönes Symbol dafür, was Gemeinschaft mit Gott bedeutet. thi