Am 3. April treten bayernweit die Corona-Basisschutzmaßnahmen in Kraft. Wegen der nach wie vor hohen Inzidenzwerte und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit für Mitarbeiter und Besucher bleibt die Maskenpflicht in den städtischen Rathäusern bestehen. Auch eine Vorab-Terminvereinbarung ist nach wie vor notwendig. Demnach gelten ab der kommenden Woche folgende Regeln: Für Besucher und Beschäftigte entfällt die sogenannte 3G-Regelung für den Zutritt in die Rathäuser bzw. Dienststellen. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt vorerst bestehen. Dies gilt neben den Rathäusern und Dienststellen auch für das E.T.A.-Hoffmann-Theater, die Museen der Stadt, die städtische Musikschule, die VHS und das Welterbebesuchszentrum.