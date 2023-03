Schleierfahndern der Verkehrspolizei ist am Montagmorgen ein VW Golf mit österreichischen Kennzeichen aufgefallen, der in Schlangenlinien auf der A 70 in Richtung Schweinfurt unterwegs war. Bei der Kontrolle räumte der 38-jährige Fahrer ein, dass er gar keine Fahrerlaubnis habe. Er machte zudem den Eindruck, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Im Auto wurden mehrere Medikamente aufgefunden, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen am Fahrzeug gar nicht zu dem Golf gehörten. Sie wurden am Vortag in Österreich gestohlen. Der Golf war in Wirklichkeit gar nicht zugelassen und somit auch unversichert. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt beendet und auch eine Blutentnahme durchgeführt. Zu allem Überfluss stand der Mann noch zur Fahndung aufgrund eines früheren Diebstahldelikts ausgeschrieben. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit aufgrund anderer berauschender Mittel, Diebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren ohne Versicherungsschutz und ohne Zulassung. pol