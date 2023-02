Die „Nordkurve für Nürnberg“, ein Fanverein des 1. FC Nürnberg , hat insgesamt 37.000 Euro an Einrichtungen der Sozialstiftung Bamberg gespendet. Das Kinder- und Jugendhospiz „Sternenzelt“ in Bamberg , das bald eröffnet wird, und die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in Forchheim erhielten jeweils 18.500 Euro .

Die Spendenübergabe erfolgte beim letzten Heimspiel im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, schreibt die Sozialstiftung Bamberg in einer Mitteilung.

Spendenrekord gebrochen

Mit ihrer alljährlichen Weihnachtsspendenaktion habe der Verein im vergangenen Jahr seinen eigenen Rekord gebrochen, was die Spendenbereitschaft seiner Mitglieder anging. So kamen insgesamt 92.500 Euro zusammen, mit denen fünf verschiedene Organisationen bedacht wurden. In der Halbzeitpause wurden die Schecks übergeben. Für das Kinder- und Jugendhospiz Bamberg waren Geschäftsführerin Helga Sander und Fundraiserin Isabell Fink vor Ort. Das Kinderhospiz, das voraussichtlich im April seine Türen öffnet, biete lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen ein „Zuhause auf Zeit“ und ist für die Eltern und Familien ein Ort der Entlastung und Erholung. „Wir sind einfach überwältigt von der Spendensumme“, sagte Fink. Die SAPV Forchheim, vertreten von Katharina Schneider und Nihal Schumm, unterstützt als Teil der Klinik für Palliativmedizin unheilbar erkrankte Menschen, die trotz ihrer Erkrankung im häuslichen Umfeld bleiben möchten. red