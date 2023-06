Die AOK-Familientage des Stadtmarketings Bamberg waren auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Mit insgesamt 30.000 Besuchern konnten die Veranstalter laut Pressemitteilung eine rundum zufriedene Bilanz ziehen.

Unmittelbar nach Ende der AOK-Familientage zog Stadtmarketing-Geschäftsführer Klaus Stieringer ein rundum zufriedenes Fazit. „Die AOK-Familientage waren auch in diesem Jahr wieder ein unvergessliches Erlebnis für glückliche Familien und mit unzähligen strahlenden Kinderaugen.“

Das Stadtmarketing Bamberg als Veranstalter freute sich über den großen Zuspruch. „Es ist toll zu sehen, wie viele Menschen zu diesem einzigartigen Familienevent gekommen sind. Die positive Resonanz bestätigt uns, dass der Austausch gerade für Kinder nach der langen Zeit der Corona-Pandemie besonders wichtig ist“, betont auch der Vorsitzende des Stadtmarketings Bamberg , Andreas Jakob. Die AOK-Familientage boten am vergangenen Wochenende zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein. Es gab spannende Mitmachaktionen, ein vielfältiges Spielangebot und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Die kleinen und großen Besucher konnten sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren und Spaß haben. „Ohne die Unterstützung und das Engagement unserer Partner wäre es nicht möglich gewesen, ein so vielfältiges Programm bei freiem Eintritt anzubieten. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit und freuen uns über die gelungene Veranstaltung“, heißt es in der Pressemeldung weiter. red