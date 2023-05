Der FC Bayern München hat 4500 Fanclubs , da ist ein 30-jähriges Bestehen eines Fanclubs mit 107 Mitgliedern, wie es „Red United Altendorf “ ist, auf den ersten Blick kein außergewöhnlicher Anlass. Dies ändert sich schnell, wenn man weiß, dass die Altendorfer in der Bamberger Region das Alleinstellungsmerkmal „ Allesfahrer “ besitzen, was nur insgesamt vier Fanclubs bayernweit für sich beanspruchen können. So ließ sich das amtierende Führungs-Trio mit Erstem Vorstand Stefan Koch (Höfen), seinem Stellvertreter Lukas Hilf (Burgebrach) und Kassier Bernhard Dietz (Reundorf), alle seit einem Jahr im Amt, eine besondere Jubiläumstour einfallen. Statt Zelt oder Vereinsheim eine Fahrt nach Erding und von dort aus in die Allianz Arena zum Saisonabschluss-Heimspiel gegen RB Leipzig .

Was die „ Allesfahrer “ in den letzten drei Jahrzehnten leisteten und auch genießen durften, zeigt ein Zahlenwerk, das beeindruckt: Über 750 Bayern-Spiele besucht, davon mehr als 200 Champions-League-Partien, ein Karten-Umsatz von über 1.000.000 Euro und die schier unglaubliche Fahrleistung gen München, früher ins Olympiastadion und seit 2005 in die Allianz Arena , von über 320.000 Kilometern. Das ist zehnmal von Bamberg ins australische Sydney und zurück oder achtmal um die Erde.

Sieht man einmal vom ersten halben Jahr im Gründungsjahr ab, waren es mit Pankraz „Panki“ Schick (bis 2011) und Veit Dathe (bis 2022) zwei Erste Vorstände, deren Einsatz kaum in Worte zu fassen ist. Schick war es auch, der vor 30 Jahren zur Neugründung eines Fanclubs ins Sportlerheim aufrief. Von den damaligen sieben Gründungsmitgliedern waren fünf bei der Jubiläumstour nach Oberbayern dabei: Neben Schick auch Jürgen Sauer, Peter Greif, Stefan Bacher und Jürgen Herbst. Zur Überraschung der Geehrten hatte Neu-Vorstand Stefan Koch das Originalplakat zur Gründungsversammlung aus dem Jahr 1993 mit dabei.

Internationale Highlights

Welche Fan-Dimension zeitweise erreicht wurde, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 1995, als sieben Busse zum Olympiastadion fuhren, um beim FC Bayern-Heimspiel gegen Hertha BSC live dabei zu sein.

Auch die internationalen Highlights wurden nochmals in Erinnerung gerufen: 2013 Champions-League-Erfolg im Londoner Wembley-Stadion oder im Vorjahr der Bayern-Sieg im Mailänder San-Siro-Stadion.

Nahezu selbstverständlich, dass „Red United“ auch der Bamberger Fan-Vereinigung „Rot Weiß“ angehört. Dessen Vorstand Thomas Körber (Strullendorf) brachte es bei der Gratulationscour auf den Punkt: „Ihr Altendorfer seid eine einzige Erfolgsstory!“

Bleiben zwei Wermutstropfen: Der Jubilar ist auf der Suche nach einem geeigneten Vereinsheim. Und die Hauptakteure auf dem Rasen – Müller und Co. – sorgen momentan eher für Ernüchterung. Aber schließlich heißt es in der FC-Bayern-„Stern des Südens“-Hymne auch „du wirst niemals untergeh’n, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander steh’n!“ Und die guten Jahre waren beim FCB und „Red United“ in den letzten drei Jahrzehnten weitaus in der Überzahl. Bertram Wagner