222 Unterschriften für ein „echtes“ Kinderhaus auf dem Maiselgelände haben die drei Initiatoren einer Open-Online-Petition, Gabriele Seidl, Wolfgang Grubert und Altbürgermeister Christian Lange , Bambergs Sozialreferenten und Zeiten Bürgermeister Jonas Glüsenkamp übergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Bürgerinnen und Bürgern unseren Wunsch nach einem Hortangebot für die Wunderburg und Bamberg-Ost unterstützen“, zeigten sich Seidl, Grubert und Lange erfreut. „Wir danken deshalb allen, die mit ihrer persönlichen Unterschrift und ihrem Eintrag in die Petitionsliste dem vielfach geäußerten Wunsch aus der Bürgerschaft Nachdruck verleihen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bekanntlich stellt die Stadt Bamberg derzeit Überlegungen an, wie das ehemalige Fabrikgelände der Brauerei Maisel in der Moosstraße neu genutzt werden könnte. Neben der Ansiedlung der Bartolomei-Garelli-Schule und sozialem Wohnungsbau soll dort auch eine Kindereinrichtung entstehen. Es ist aber noch unklar, ob diese neben einem Angebot für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren in einer Krippengruppe und Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in einer Kindergartengruppe auch ein Angebot für Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren beinhalten wird. Genau für ein solches Hortangebot haben Seidl, Grubert und Lange daher die Online-Petition gestartet, die Ende Juni zu Ende gegangen ist. Die Bürgervereine Bamberg-Ost und Wunderburg haben mit ihren Vorsitzenden Heinz Kuntke und Dieter Gramss die Aktion unterstützt.

174 der Unterschriften kamen direkt aus der Stadt, 34 weitere aus dem Landkreis und die restlichen von weiter auswärts. Sieben Unterschriften stammen von Mitgliedern des Bamberger Stadtrats . Die Initiatoren wünschen sich, dass der Wille der Bürger nun in die entsprechenden Überlegungen der Verwaltung und die zuständigen Gremien des Bamberger Stadtrats eingebracht wird. red