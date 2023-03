Seit 20 Jahren ist Rüdiger Gerst nun schon Bürgermeister von Kemmern . In der jüngsten Bürgermeisterdienstversammlung nahm Landrat Johann Kalb das zum Anlass, um ihm zum 20-jährigen Dienstjubiläum zu gratulieren. In einer kurzen Laudatio würdigte der Landrat die Verdienste von Rüdiger Gerst um die Gemeinde Kemmern und überreichte neben der Ehrenurkunde ein Geschenk mit persönlicher Widmung. Rüdiger Gerst ist seit 2002 1. Bürgermeister der Gemeinde Kemmern und seit 1996 Mitglied des Kreistags zu Bamberg. In den Jahren von 2014 bis 2020 bekleidetet Gerst zudem das Amt des stellvertretenden Landrats. In diesen Funktionen hat er sich um das Wohle der Bürgerinnen und Bürger seiner Heimatgemeinde ebenso verdient gemacht wie um das der Landkreisbevölkerung. Vor allem im infrastrukturellen Bereich wurden enorme Leistungen bei der Kinderbetreuung, der Erschließung von Gewerbeflächen sowie der Förderung des Radverkehrs erbracht. red