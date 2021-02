Die einen profitieren, die anderen stürzt die Corona-Pandemie in eine existenzielle Krise. Dagegen wollte der Apotheker Hartmut Held etwas unternehmen - und spendete insgesamt 20 000 Euro. Diese Summe geht zu gleichen Teilen an das Projekt "Köpfe für Kultur" des Kulturreferats der Stadt Bamberg , um so die notleidende freie Kunst- und Kulturszene in Bamberg zu unterstützen, und an die Iso, die Innovative Sozialarbeit e.V.

Für den guten Zweck

"Ich möchte die Selbstbeteiligung unserer Patienten, die sie für die FFP2-Masken zahlen müssen, für einen guten Zweck einsetzen", erklärt der Apotheker . Hartmut Held hat die zwei Euro seiner Kunden genommen, die Summe aufgestockt und gespendet. Zuvor hatte er schon über 5000 Masken im Wert von rund 10 000 Euro an die Stadt Bamberg für bedürftige Menschen gespendet. red