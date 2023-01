Die Sternsinger zogen am Dreikönigstag in allen Orten der Pfarrei Sambach von Haus zu Haus, schrieben den Segen an die Türen und baten um eine Spende. Im Rahmen des Gottesdienstes in der Pfarrkirche Sankt Antonius sandte Kaplan Stefan Lunz 18 Kinder und Jugendliche aus.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ ist das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Die Spenden aus dieser Solidaritätsaktion sollen dafür verwendet werden, dass Kinder geschützt und in einem sicheren Umfeld aufwachsen können. see