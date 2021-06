Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und etwa 200 Euro Sachschaden kam es am Sonntagnachmittag. Verkehrsbedingt musste eine 62-jährige Fiat-Fahrerin, die auf der Staatsstraße 2262 von Frensdorf in Richtung Steinsdorf unterwegs war, an der Kreuzung anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 18-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den Fiat auf.