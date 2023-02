Seit Mittwoch, 22. Februar, wird der 16-jährige Tim Hartmann vermisst. Tim wurde zuletzt in Pettstadt gesehen und entfernte sich von dort in unbekannte Richtung. Vermutlich hält sich Tim in Stadt und Landkreis Bamberg auf. Tim wird wie folgt beschrieben:

• ca. 1,75-1,80 Meter groß

• schlanke Figur

• halblange hellbraune Haare

• schwarz lackierte Nägel

• hellblaue Jeans

• schwarze Jacke mit Reiß-

verschluss

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen. Auch der Notruf unter 110 ist möglich. pol