Im Jahr 1872 erhielt Levi Strauss, ein erfolgreicher Geschäftsmann aus San Francisco, einen Brief von Jacob Davis, einem Schneider aus Reno/Nevada. Er beschreibt ein von Jacob Davis entwickeltes Verfahren zur Verstärkung von Arbeitshosen mit Nieten. Am 20. Mai 1873 melden die beiden Männer ein Patent auf genietete Arbeitskleidung an. Die Jeans war geboren.

Heute, 150 Jahre später, ist die blaue Hose das meist getragene Kleidungsstück der Welt und aus unseren Kleiderschränken nicht mehr wegzudenken. Rund um den Globus verkörpert sie nach wie vor ein Lebensgefühl und ist ein zeitloses Symbol für Jugendlichkeit, Individualität, Robustheit, Unabhängigkeit und einen lässigen Lebensstil.

Jubiläums-Radtour

Der 150. Jahrestag der Patentanmeldung wird in Buttenheim gemeinsam mit Levi’s Deutschland am 20. und 21. Mai groß gefeiert. Am Vormittag des 20. Mai werden 50+1 Levi’s-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer ganz besonderen Fahrradtour aufbrechen: In Anlehnung an die berühmte Levi’s-501-Jeans fahren sie von der Levi’s Deutschland Zentrale in Offenbach in den Geburtsort des Firmengründers nach Buttenheim , um dort eine Jubiläums-Jeans zum Geburtshaus von Levi Strauss zu bringen.

Die Tour mit dem Namen „Tour de_nim“ startet um 5.01 Uhr morgens und dauert voraussichtlich bis 17.01 Uhr (also 5.01 Uhr abends). Fahrradfreunde sind herzlich eingeladen, sich der Tour an verschiedenen Zwischenstationen, z.B. in Schlüsselfeld oder Köttmannsdorf, anzuschließen.

Festmeile vor dem Museum

Von Samstag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr wird in Buttenheim gefeiert. Die Besucher können sich auf Live-Musik, Essen und Trinken sowie verschiedene Aktionen rund um die Levi’s 501 freuen.

Der Levi’s-Tailor-Shop mit der Möglichkeit, die eigene Levi’s mit Patches zu individualisieren, ist ebenso vor Ort wie ein Fotobulli für den „Jubiläums-Schnappschuss“. Für die kleinen Besucher gibt es ein Kinderkino, ein Glücksrad und verschiedene Bastelaktionen.

Zum Aufwärmen spielt am Samstagnachmittag ab 15 Uhr der Musikverein Buttenheim vor dem Museum und um 16 Uhr wird die große Sonderausstellung „The Greatest Story Ever Worn“ im Beisein zahlreicher Ehrengäste eröffnet. Um 17.01 Uhr werden dann die Radfahrer und die Jubiläumsjeans zusammen mit Moderator Marcus Appel von Radio Bamberg erwartet.

Ab 18 Uhr ist das „Levi’s Music Project“ zu hören, bevor ab 19 Uhr die Jungs vom „Wednesday Project“ für Stimmung sorgen. Anschließend heizt ein DJ den Nachtschwärmern ein.

Am Sonntag steht ab 11 Uhr Tony Bulluck beim Blues-Frühschoppen auf der Bühne, bevor ab 14 Uhr die Jeans-Fans das Wochenende gemütlich ausklingen lassen. red