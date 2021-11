Strahlende Gesichter gab es im Bamberger Familientreff im Stadtteilzentrum „Löwenzahn“: Prof . Rainer Drewello, Stiftungsratsvorsitzender der Dr.-Robert-Pfleger-Stiftung, besuchte die Einrichtung der Diakonie Bamberg-Forchheim. Im Gepäck hatte er einen Spendenscheck über 15 000 Euro, den er stellvertretend für die Stiftung überreichte. Theresa Banzhaf, Leiterin des Löwenzahns, bedankte sich mit Norbert Kern, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Bamberg-Forchheim, für die Unterstützung.

Seit fast 20 Jahren setzt sich der Familientreff für Familien mit Migrationshintergrund ein. Aktuell bieten Theresa Banzhaf und ihr Team aus Ehrenamtlichen an vier Tagen pro Woche eine Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder an. Abgerundet wird die Arbeit des Familientreffs durch Angebote für die ganze Familie. Im Vordergrund des Familientreff-Konzeptes stehen Integration und Bildung. Alle Angebote werden durch Spenden finanziert. Mit der Spende der Dr.-Robert-Pfleger-Stiftung sollen weitere Projekte verwirklicht werden: „Wir planen derzeit Kurse zum ,Lernen lernen’, denn oftmals haben die Kinder Schwierigkeiten beim Herangehen an die Aufgaben“, so Theresa Banzhaf. Außerdem möchte das Team bald wieder Sprachkurse für Elternteile organisieren. red