Die Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg verlegt am kommenden Mittwoch, 9. März, neue „Stolpersteine gegen das Vergessen“ in Bamberg . Diese erinnern an Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Beginn der Verlegung ist um 11 Uhr Am Hochgericht 3. Hier wird ein Stolperstein für Eduard Eger verlegt, der im Widerstand gegen die Nationalsozialisten agiert hat und in Majdanek ermordet wurde. Zu dieser Verlegung werden auch Angehörige Egers nach Bamberg reisen und teilnehmen.

Auch an einer weiteren Stelle konnte Kontakt zu Nachfahren hergestellt werden: In der Keßlerstraße 6a lebte Familie Adler. Selma und Leopold Adler wurden 1941 aus Bamberg nach Riga deportiert und ermordet. Ihr Sohn Martin konnte in die USA fliehen und überlebte so. Martin Adlers zwei Töchter in den USA konnten leider nicht nach Bamberg anreisen, begrüßen die Verlegung des Stolpersteins für ihren Vater aber sehr, berichtet die Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg .

Insgesamt werden am 9. März 14 neue Stolpersteine an insgesamt sechs Stellen verlegt. Dann werden in Bamberg 197 Stolpersteine an Opfer der Nationalsozialisten erinnern und so ein Zeichen des Gedenkens senden. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an den Verlegungen teilzunehmen.

Bei weiteren Fragen oder wenn jemand das Projekt unterstützen möchte, kann man sich jederzeit an den Koordinator der Stolpersteine gegen das Vergessen in Bamberg , Andreas Ullmann (E-Mail: stolpersteine@willy-aron-gesellschaft.de oder Telefon 0176/85043851), wenden.

Hier die weiteren Adressen, an denen am Mittwoch Stolpersteine verlegt werden: Hainstraße 24 (Hugo, Else und Walter Steinberger), Keßlerstraße 26 (Philipp und Gitta Fischmann), Kapuzinerstraße 27 (Max, Gitta, Estrea und Josef Hirnheimer), Markusstraße 7a (Maera Wassermann).

Weitere Informationen gibt es auf der Website www.stolpersteine-bamberg.de. red