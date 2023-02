„Sie leisten großartige Arbeit, deshalb ist jeder Euro bei Ihnen gut aufgehoben“, freute sich Oberbürgermeister Andreas Starke bei der Übergabe eines großen Schecks an die Verantwortlichen der Bamberger Tafel. 5630 Euro waren beim Spendenaufruf in den Weihnachtskarten des Rathauses für die soziale Einrichtung zusammengekommen. Starke rundete den Betrag aus seinem Verfügungsfond auf und Stadtwerke, Stadtbau, Sozialstiftung und Sparkasse sorgten zusätzlich dafür, dass fast der doppelte Betrag an die Tafel übergeben werden kann.

Die gespendeten 11.000 Euro nahmen stellvertretend für alle Tafel-Helfer der Vorsitzende Wilhelm Dorsch mit seinen Vorstandsmitgliedern Michaela Revelant und Heinz Zimmer entgegen. red