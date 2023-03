Schülerinnen und Schüler der Steigerwaldschule Ebrach sammelten Spenden für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei.

Mit großer Betroffenheit haben Schülerinnen und Schüler , Eltern und Lehrkräfte der Steigerwaldschule auf die Nachrichten über die Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei reagiert. Schnell war man sich einig, dass es nicht bei der Anteilnahme für die Menschen in den zerstörten Gebieten bleiben sollte, sondern dass auch schnell Taten folgen mussten. So initiierte die Schülervertretung noch am selben Tag eine Spendenaktion und stellte eine gläserne Spendensäule in der Aula auf.

Zusätzlich organisierten sie einen Muffinverkauf, dessen Erlös ebenfalls gespendet werden sollte.

Stolz konnten die Schülervertreter nun der Schulgemeinschaft die Gesamtsumme verkünden: 1000 Euro wurden auf das Konto einer Hilfsorganisation überwiesen. red