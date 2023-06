Das 100-jährige Gründungsfest des Soldaten- und Kameradschaftsvereins (SKV) Kirchschletten, Oberoberndorf, Reuthlos und Peusenhof, zu dem der Vorstand mit Vorsitzendem Siegfried Bauer und Stellvertreter Georg Gehringer eingeladen hatte, musste wegen der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden. Kürzlich fand es statt. Fest, Kirchenparade und Festgottesdienst im Anschluss wurden bei besten Wetterbedingungen im Freien neben der Kirchschlettener Pfarrkirche vor dem Ehrenmal abgehalten. Der Festgottesdienst wurde von der Blaskapelle Roth musikalisch umrahmt. Als Schirmherr fungierte Hauptfeldwebel der Reserve Fritz Geuß, ein ehemaliger Kirchschlettener Bürger. Er heftete sein gestiftetes Fahnenband nach der Weihe an die Kirchschlettener Vereinsfahne.

Siegfried Bauer sagte beim Totengedenken am Ehrenmal unter anderem: „Wir stehen heute hier am Ehrenmal von vier Ortschaften: Kirchschletten, Oberoberndorf, Reuthlos und Peusenhof, wo wir vielen jungen Bürgern und Kameraden gedenken, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg sinnlos ihr Leben verloren haben. Als junge Burschen haben sie unsere Dörfer verlassen und sind in die Kriege gezogen. Die Kameraden, die dann aus dem Ersten Weltkrieg zurückkamen, gründeten 1921 den damaligen Kriegerverein. So war in den Gedenkfeiern der Nachkriegsjahre vor allem noch eine besondere Nähe zu den Männern zu spüren, deren Namen auf diesen Tafeln zu lesen sind, die in diesen Kriegen Opfer wurden. Diese Nähe zu schaffen, ist das Mindeste, das wir unseren geopferten Mitbürgern schuldig sind.“

Daher sollten aus Bauers Sicht solche kleinen Veranstaltungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Er fügte hinzu: „Nach Kriegsende schloss man einen Friedensvertrag , der so lange eine Zeit des Friedens bescherte, bis es wieder zu einem Krieg kam. Man sieht es ja aktuell: Nur wenige Stunden Fahrzeit von uns entfernt ist dieser sinnlose Krieg in der Ukraine .“ Der Friede sei noch nicht im Herzen der Menschen angekommen. Frieden bekomme man nicht geschenkt. Dafür müsse man hart arbeiten, in jeder kleinen und großen Gemeinschaft, in den Schulen und Familien, in den Parteien, Gewerkschaften und Kirchen, überall, wo Menschen zusammenleben. „Wenn uns die Toten etwas zu sagen haben, dann das. Darum mögen alle, die hier versammelt sind, kämpfen und beten für den Frieden in der Welt, für einen Frieden in Freiheit.“ red