Bamberg trauert um Pavel Fieber

Mit 78 Jahren ist in der vergangenen Woche der Schauspieler und Regisseur Pavel Fieber in Würzburg gestorben, der seine Kindheit in Bamberg verbracht hat. Der im Sudetenland geborene Fieber kam mit seinem Vater in die fränkische Domstadt, wo dieser als Musiker bei den Bamberger Symphonikern sein Geld verdiente. Nach seinem Abitur in Bamberg zog es Fieber zunächst an die Universitäten in Erlangen und Wien, wo er von 1960 bis 1964 Psychologie studierte. Außerdem ließ er sich in Wien zum Schauspieler, Regisseur und Sänger ausbilden. Danach arbeitete er in Deutschland und Österreich an zahlreichen Theaterhäusern, unter anderem in Lübeck, Mainz, Oberhausen, Ingolstadt und Karlsruhe, wo er bald auch inszenierte und als Intendant wirkte. Nach Franken kehrte er von 2000 bis 2003 zurück, als er die künstlerische Leitung der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel inne hatte. Fiebers Paraderolle als Schauspieler war die des Professor Higgins in dem Musical My Fair Lady, die er laut seiner Agentur über 1500 Mal an verschiedenen Theatern verkörperte. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn. red