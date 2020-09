Bamberg 04.09.2020

Tag der Welterbestädte

Bamberg sendet digitale Grüße an die Welterbe-Familie

Am Solidaritätstag der Welterbestädte, der jährlich am 8. September stattfindet, wird die Gründung der Organisation der Welterbestädte ("Organisation of World Heritage Cities", kurz: OWHC) gefeiert. Z...