Die evangelische Kirche in Bamberg freut sich über einen neuen Pfarrer: Georg Jakobsche, der sich seit rund einem Jahr als Studienleiter um die Studierenden im Collegium Oecumenicum des diakonischen Trägers Diakoneo kümmert, wurde von Regionalbischöfin Dorothea Greiner bei einem Gottesdienst in der Erlöserkirche als Pfarrer feierlich in sein Amt eingesetzt.

Die Regionalbischöfin machte dabei auf den außergewöhnlichen Lebensweg des Geistlichen aufmerksam, der bisher immer wieder von neuen Aufgaben und Begegnungen geprägt war. Georg Jakobsche hat zunächst eine Ausbildung zum Winzer gemacht und ist heute noch Imker. Er studierte katholische Theologie in Bamberg und Würzburg, war Seelsorger am Bezirkskrankenhaus in Ansbach und unterrichtete an verschiedenen Schulen, bevor er 2016 zu Diakoneo kam. Dort entwickelte er den pastoralen Dienst in den Kindertagesstätten und deren religionspädagogische Ausrichtung weiter und beschäftigte sich mit der Frage, wie man Kindern aus verschiedensten Kulturen und Ländern heute Religion näherbringen kann. Im Collegium Oecumenicum setzt er den interkulturellen Austausch nun fort und begleitet junge Menschen aus aller Welt.

Künftig wird Jakobsche neben seiner Arbeit im Collegium Oecumenicum ehrenamtlich Gottesdienste in der Erlöserkirche, im Albrecht-Dürer-Haus und in Seniorenheimen halten. red