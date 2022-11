Der Rathaussturm hat bereits seit Jahren echten Symbolcharakter in Bad Kissingen. Traditionell wird der Oberbürgermeister zusammen mit dem Stadtrat das Rathaus vor den Narren verteidigen, die die Ordnung der Stadt umkehren und die Macht übernehmen wollen. Sollte es ihm nicht gelingen, erhalten die Faschingsgesellschaften - Fidelia Reiterswiesen und BTC Garitz - die Schlüssel und die Stadtkasse und übergeben diese erst wieder am Faschingsdienstag, 21. Februar 2023.

Heuer findet das Spektakel am 11. November gegen 18 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Musikalische Begleitung erfolgt durch die Jugendmusikkorps Bad Kissingen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, daran teilzunehmen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Im Anschluss an den Rathaussturm folgt ein kleiner Umtrunk mit Glühwein und Bratwurst. Die Veranstaltung findet im Freien statt. red