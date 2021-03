Milde Temperaturen, Regenfälle und kaum Bodenfrost lassen die ersten Kröten, Frösche und Molche auf Wanderschaft gehen. Ehrenamtliche vom Bund Naturschutz retten allein in Bayern jährlich über eine halbe Million Amphibien vor dem Straßentod. Auch im Landkreis Bad Kissingen werden wieder Amphibienzäune an Straßen aufgebaut. Ohne dieses Engagement wären schon viele Populationen der bedrohten Tiere ausgestorben, schreibt der Bund Naturschutz in einer Pressemeldung. Helfende Hände heißt der Bund Naturschutz stets willkommen und appelliert gleichzeitig an die Autofahrer, jetzt besonders rücksichtsvoll zu fahren.

Ein gefährlicher Weg

Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und besonders bei regnerischem Wetter wandern die fortpflanzungsbereiten Kröten, Frösche und Molche zu ihren Laichgewässern. "Grasfrosch und Erdkröte sind sehr früh im Jahr unterwegs. Sie wandern zuerst. Teich- und Seefrosch marschieren etwas später los. Und dazu kommen noch andere Amphibienarten. Ganz genau lässt sich das aber nicht vorhersagen, denn auch Frost und Trockenheit können die Wanderung mehrmals unterbrechen", erklärt Friedrich Mährlein von der Kreisgruppe Bad Kissingen. Doch der Weg vom Winterquartier zu den Laichgewässern ist gefährlich. Oft müssen die Amphibien Straßen überqueren und laufen dabei Gefahr, massenhaft überfahren zu werden. Gerade im Umfeld der Laichgewässer kann die Anzahl überfahrener Tieren so groß werden, dass die Existenz ganzer Populationen auf dem Spiel steht.

Um die Amphibien vor dem Straßentod zu schützen, helfen 6000 Freiwillige und retten jährlich bis zu 700 000 Amphibien. Dort, wo sichere Durchgänge fehlen, werden Schutzzäune an Straßen aufgebaut. Kröten, Frösche und Molche wandern vorwiegend dicht am Zaun entlang und fallen dann in die Fangeimer. "Die Amphibienretter leeren mehrmals täglich die Eimer, notieren die gefundenen Tierarten sowie deren Anzahl, und tragen die Lurche anschließend über die Straße. Dadurch können die Daten gut mit denen des Vorjahres verglichen werden", berichtet Elisabeth Assmann. Über die Jahre hinweg wird so deutlich: Die Tiere haben es regional schwer, stabile Populationen aufzubauen. "Frühere Allerweltsarten, wie der Grasfrosch, werden immer weniger und andere Arten wie die Gelbbauchunke, verschwinden gebietsweise ganz", bedauert Franz Zang. "Bei manchen Strecken wie etwa bei Westheim überlegen wir schon, ob überhaupt noch ein Zaun aufgestellt werden soll, da dort die Zahl der Amphibien extrem zurückgegangen ist."

Wer die größte Artenschutzaktion auch im Landkreis Bad Kissingen unterstützen will, wendet sich an die lokale Kontaktadresse. Infos gibt es unter bund-naturschutz.de. Wer eine Stelle entdeckt, an der viele Amphibien überfahren werden und an der kein Schutzzaun ist, soll dies unter bn-badkissingen@gmx.de melden. red