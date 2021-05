Auf einer Schlange balancieren können jetzt die Kleinen vom Reichenbacher Kindergarten in ihrem Außengelände. Möglich gemacht haben das der Burghäuser Motorkettensägen-Künstler Robert Reuscher und der Reichenbacher Ortsreferent Fabian Nöth (Neue Wege).

Die Idee, einen Balancierbalken für die Kinder anzuschaffen, war im Kindergartenverein St. Josef entstanden, dem Trägerverein des Reichenbacher Kindergartens. Zu den Vorstandsmitgliedern zählt Verena Katzenberger, die Tochter von Robert Reuscher. So war gleich klar, wer den neuen Balancierbalken fertigen sollte.

Es sollte eine Schlange werden, deshalb machten sich Robert Reuscher und Fabian Nöth erst einmal auf die Suche nach einem entsprechend krumm gewachsenen Baum. Dann machte sich Robert Reuscher mit seiner Motorkettensäge an die Arbeit. "Wenn man so geübt ist wie ich, geht das eigentlich ganz schnell", sagte er auf die Frage, wie lange er an der Balancierschlage gearbeitet habe.

Um den Rest kümmerte sich Fabian Nöth. Er hat die Schlange mehrfach gestrichen, die Farbe hat Waldemar Geßner spendiert. Zu Schluss kümmerten er und Helfer sich um die Montage der neuen Balancierschlange.

Mit dem Ergebnis ist Kindergartenleiterin Gabriele Geßner mehr als zufrieden.