Bairisch ist seine Leidenschaft

Gerd Baumann ist kein Promi auf den Titelseiten der Illustrierten. Bekannt sind dagegen die Filme, für die der gebürtige Forchheimer Musik komponiert hat, etwa das Fußballdrama "Trautmann" oder die Komödie "Almanya". Und der Münchner hat noch eine Leidenschaft: die Band "Dreiviertelblut". Er hat sie mit Sänger Sebastian Horn ("Bananafishbones") gegründet - und die Band singt bairisch.

Dokumentarfilm

Regisseur Marcus H. Rosenmüller ("Trautmann") porträtiert die beiden im Dokumentarfilm "Dreiviertelblut - Weltraumtouristen", der am 6. August in Bayern und in Städten wie Stuttgart, Berlin, Hamburg und Dresden startet. Dass er dort nicht verstanden wird, glaubt Baumann nicht, wie er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München erzählt.

Im Film sagen Sie, dass Sie es früher nie für möglich gehalten hätten, in einer Band zu spielen, die auf Bairisch singt. Sie sind aber in Bayern aufgewachsen. Wie kam das?

Gerd Baumann:

Als ich zur Schule gegangen bin, war Dialekt in jeder Form verpönt. Der Dialekt hat seine eigene anarchische Grammatik und ist nur schwer in Regelwerk zu pressen. Deshalb wurde uns das abtrainiert. Und Bands, die bairisch gesungen haben, waren meist Bluesbands, bei denen es textlich darum ging, wie viel Bier man maximal saufen kann. Sehr einfach gestrickt. Deswegen war für mich Dialektmusik immer verbunden mit Enge und dem Gefühl, etwas nicht ganz zu kapieren.

Was war Ihre Musiksprache?

Die einzig akzeptable Sprache in der Musik war Englisch. Das hat sich dann mit der Neuen Deutschen Welle erstmal in Luft aufgelöst. Da haben wir gemerkt, dass es ja doch ganz hervorragend funktioniert, dass es Musik mit deutschen Texten auch jenseits des Schlagers geben kann. Musik, die hip und spannend ist, poetisch - und die einem etwas bedeutet.

Wie kam es, dass ihre Band nun doch auf Bairisch singt?

Das war vor sechs, sieben Jahren im Rahmen der Arbeit für den Fernsehfilm "Sau Nummer vier", ein niederbayerischer Krimi. Ich habe die Filmmusik produziert und es sollten ein paar Lieder vorkommen, die so klingen, als wären sie alte, bayerische Volksmusikklassiker. Ich habe den Sebastian Horn gefragt, ob er singen und Texte schreiben würde. Und dann war da auf einmal dieser Moment: Hoppla, da entsteht eine besondere Poesie in der Kombination von Sebastians morbider, cooler Rockstar-Stimme, gepaart mit diesen zarten, einfachen Texten, und irgendwo noch so ein Hauch von Stubenmusi.

Haben Sie eine Nähe zur Volksmusik?

Unsere Musik wird oft als folklorefreie Volksmusik bezeichnet. Ganz ehrlich: Wir machen einfach Musik und der Sänger singt in der Sprache, in der er auch spricht. Für mich war Volksmusik früher etwas für alte Menschen oder Leute irgendwo im Hinterland. Ich wollte damit nichts zu tun haben, das hatte immer einen reaktionären Anstrich. Ohne hinzuhören, was in den Texten verhandelt wird, war Volksmusik für mich eine Art Tabu. Als Jugendlicher war mir die Gemütlichkeit darin immer suspekt, auch das Fehlen allen kritischen Hinterfragens. Viele Vorurteile und Klischees eben.

Was verstehen Sie heute unter Volksmusik?

Volksmusik ist dann Volksmusik, wenn sie auch quer durch alle Generationen gespielt und gesungen wird. Da gibt es bei uns heute keine klaren, lebendigen Rituale mehr. Die Welt hat sich verändert. Vielleicht sickert ja langsam überall die Erkenntnis durch, dass wir zunächst einmal alle auf dem gleichen Planeten wohnen. Durch die globale Vernetzung vermischen sich immer mehr Genres und Stile, was zu immer neuen musikalischen Kreationen führt. Das ist zunächst mal sehr erfreulich. Gleichzeitig ist auch die Pflege von alten, regionalen Traditionen etwas sehr Wertvolles. Aber: Lebendige Volksmusik verändert sich, geht mit der Zeit. Sonst verkommt sie zu einem toten Exponat.

Welche Rolle spielt in Ihren Liedern das Bairische?

Es gibt ein interessantes Phänomen, das ich bei vielen Leuten feststelle, die mit einem bestimmten Dialekt aufgewachsen sind: In Grenzsituationen, in emotionalen, besonders gefühligen oder angstvollen Momenten kommt der Dialekt viel stärker durch. Wenn man sich über etwas fürchterlich aufregt oder besonders freut, redet man unmerklich so wie man als Kind geredet hat. Man betont anders, man traut sich etwas anderes, man fühlt sich anders, wenn man in der eigenen Ursprache singt.

Haben Sie damit auch Erfolg außerhalb Bayerns?

Es fängt langsam an. Wir hatten ein paar sehr schöne Erfahrungen. Wir haben in auf einem Festival Thüringen gespielt und arbeiten uns langsam nach Norden vor. Und es ist eine Zusammenarbeit mit einem Orchester in Brandenburg im Raum.

Verstehen die Leute da überhaupt Ihre Liedtexte?

dpa

Das geht erstaunlich gut. Auf unseren Konzerten waren auch schon Berliner oder Leute aus Hamburg und Kiel. Die hatten kaum Verständnisprobleme.