Bahnübergang wird gesperrt

Der Fahrbahnbelag am Bahnübergang zwischen Mühlhausen und Stolzenroth wird erneuert. Deshalb ist dieser von Montag, 27. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 7. August, komplett gesperrt. Die Umleitung für den Allgemeinverkehr führt von Steppach - Köstersgreuth - Unterneuses - Treppendorf - Reichmannsdorf - Untermelsendorf - Obermelsendorf - Thüngbach - Thüngfeld - Attelsdorf - Wachenroth. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Umleitung "U13" der A 3 wird von der Anschlussstelle (AS) Schlüsselfeld über die St2261 - NEA2 - Gleißenberg - NEA3 - ERH19 - Ochsenschenkel - ERH19 - Oberwinterbach - ERH19 - Dutendorf - ERH18 - ERH20 - Hermersdorf - ERH20 - NEA3 - Uehlfeld - B470 - Mailach - B 470 - Höchstadt a.d.Aisch - B470 - Gremsdorf - B470 - AS Höchstadt-Ost umgeleitet.

Die "U86" der A 3 wird hingegen auf die Strecke von der AS Pommersfelden - B505 - St2285 - St2263 - Etzelskirchen - St2263 - Lindenstraße - Große Bauerngasse - Am Aischpark - Kreisverkehr ERH 36 - ERH 36 - B470 - Höchstadt a.d. Aisch - B470- Mailach - B470 - Uehlfeld - NEA 3 - ERH20 - Hermersdorf - ERH 20 - ERH 18 - Dutendorf - ERH 19 - Oberwinterbach - ERH 19 - Ochsenschenkel - ERH19 - NEA3 - Gleißenberg - NEA2 - St2261 zur AS Schlüsselfeld verlegt.

Die Buslinie 978 ist von der Sperrung betroffen. Sie fährt während der Vollsperrung eine Umleitung und kann die Bushaltestelle "Bahnhofstraße" während der Sperrung nicht bedienen. Ersatzweise ist die Bushaltestelle "Mühlhausen, Marktplatz" zu nutzen. red