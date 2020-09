Die Landtagsfraktion der Freien Wähler setzt sich in einer Resolution für eine vereinfachte Reaktivierung von Bahnstrecken in Oberfranken ein. Hintergrund ist eine wachsende Unzufriedenheit der Abgeordneten mit der aktuellen Regelung insbesondere in Bezug auf den strukturschwachen ländlichen Raum. "In abseits gelegenen Gegenden, wie wir sie zum Beispiel auch in der Region Kulmbach/Wunsiedel teilweise vorfinden, aus denen momentan Menschen abwandern, werden staatliche Investitionen in den öffentlichen Verkehr eingedampft - das ist ein schwerer Fehler", kritisiert der Kulmbacher Rainer Ludwig, Mitglied im FW-Wirtschaftsausschuss, in einer Pressemitteilung. Die vom Freistaat festgelegte Reaktivierungsvoraussetzung besage, dass je Werktag 1000 Reisende pro Streckenkilometer erforderlich sind, um die Wiederinbetriebnahme einer stillgelegten Bahnstrecke fördern zu können. Dies sei allenfalls in den Metropolregionen erreichbar. Die FW-Landtagsfraktion fordert, dass künftig zusätzliche Einflussgrößen in die Entscheidungen einbezogen werden. Dazu zählen ein demografischer Faktor, regionale Gegebenheiten und ein gegebenenfalls vorhandener touristischer Verkehr. Konkrete Strecken, die für ihn in Oberfranken oder in seinem Stimmkreis in Frage kommen, nennt der Abgeordnete nicht.

Weiter betont Ludwig die "generelle Dringlichkeit eines optimalen, zukunftsfähigen Anschlusses Oberfrankens an das überregionale Schienennetz". red