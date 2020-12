Um Verkehrsteilnehmer vor kaputten Gehwegen zu schützen, stellen Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts Bamberg in Steinbach am Wald Betonschutzwände auf. Wie das Bauamt mitteilt, sollen die Wände am Mittwoch, 9. Dezember, am Fahrbahnrand auf der Brücke über die Bahnlinie aufgestellt werden. Die Betonschutzwände seien erforderlich, weil Mitarbeiter des Bauamts an der Brücke über die Bahnlinie in der Rennsteigstraße Schäden an den Gehwegkappen festgestellt hätten.

Einschränkung bis ins Frühjahr

Repariert werden die Schäden nach der Mitteilung im kommenden Frühjahr. Bis dahin müssen auch die Betonschutzwände stehen bleiben. Dadurch wird es für Fußgänger enger, weil die Betonwände Platz wegnehmen. Voraussichtlich im Mai kommenden Jahres sollen dann die Reparaturen fertig sein, so dass auch die Betonwände wieder abgebaut werden können.

Übermorgen kann es während der Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Brücke kommen. red