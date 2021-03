16. Sieg im 22. Spiel: Der BBC Coburg hat am Dienstagabend seine starke Hauptrunde in der ProB Süd mit einem 89:83 (44:47)-Auswärtserfolg bei den White Wings Hanau gekrönt. Wie bereits vor der Partie feststand, gehen die Coburger als Tabellenzweiter der Südstaffel in die Play-offs. Die Hanauer haben am Samstag noch ein Nachholspiel gegen den Primus Dresden Titans zu absolvieren, sind aber als Tabellenachter ebenfalls für die Play-offs qualifiziert.

Die letzte Hauptrundenpartie mit Coburger Beteiligung war von Anfang an eng und umkämpft. Der BBC hatte vor allem in der ersten Halbzeit Probleme in der Defensive, lief bis zur Pause immer einem kleinen Rückstand hinterher. Vor allem die körperlich starken deutschen Guards Till-Joscha Jönke (22 Punkte) und Felix Hecker (21) brachten die Gäste kaum unter Kontrolle. Nach einem knappen 44:47-Rückstand nach 20 Minuten drehte das Team von Coach Valentino Lott offensiv aber auf. Mit 31:17 ging Viertel Nummer 3 an den BBC - vor allem Sven Lorber (insgesamt 18 Punkte) mit vier erfolgreichen Dreipunktewürfen und Elias Baggette sind heißgelaufen. Letzterer war Coburger Topscorer mit 25 Punkten, dazu holte er sechs Rebounds und verteilte sieben Assists. Dritter zweistelliger Punktesammler war Daniel Urbano (13). Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der morgigen Ausgabe. mg